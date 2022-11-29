أعلنت الحكومة الإيطاليّة (الإثنين)، حالة الطوارئ في جزيرة إيسكيا المقابلة لنابولي (جنوب إيطاليا)، حيث تسبّب هطول أمطار غزيرة بانزلاقٍ للتربة (السبت)، أدّى إلى مقتل 7 أشخاص وفقدان 5 آخرين استناداً إلى أحدث حصيلة. وقال محافظ نابولي كلاوديو بالومبا: «حصيلة ضحايا انزلاق التربة في كازاميتشولا ارتفعت إلى 7 قتلى، بينما المفقودون عددهم 5».وغالباً ما تُعلن حال الطوارئ في شبه الجزيرة في أعقاب زلازل أو انفجارات بركانيّة أو بسبب أحوال جوّية قاسية، لأنها تُتيح تعبئة سريعة للأموال والموارد، ومنها المخصّصة للحماية المدنيّة.وأظهرت صور بقايا سيّارات وحافلات سحقها عنف الانهيار الطيني والصخور في كلّ مكان، بينما يسعى بعض العمّال إلى فتح الطريق للوصول إلى المنازل والسيارات والمتاجر. وأوضح الخبير الجيولوجي ماريو توزي لصحيفة «لا ستامبا» أنه «عندما دخلت الجزيرة مرحلة السياحة المكثفة، كان نمو البنى التحتية متسارعاً، وخنق كل العناصر الطبيعية في المكان، كما غطى الأسمنت كل شيء»، لافتاً إلى وجود آلاف المنشآت غير الصالحة في إيسكيا.