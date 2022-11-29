أجرى فريق طبي في أحد المستشفيات بمدينة جدة، عملية جراحية لطفل يبلغ من العمر 3 أيام كان يعاني من عدم وجود بلعوم، ووجود ناصور متصل بالرئة، إذ استغرقت العملية 5 ساعات وتكللت بالنجاح.وتعد هذه العملية من العمليات الكبرى والدقيقة والصعبة في جراحات الأطفال، إذ تم خلالها وضع بلعوم للطفل وفصل الناصور من الرئة، فيما يتمتع الطفل حالياً بصحة جيدة، وتم نقله للعناية المركزة للرضع حتى تماثله للشفاء التام.