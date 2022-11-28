تكثف قوات الحماية المدنية في مصر محاولات انتشال جثث ضحايا انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة إمبابة، أحد الأحياء الشعبية التابعة لمحافظة الجيزة، مساء اليوم (الاثنين)، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من شهر، حيث تم انتشال جثة أحد الشباب (22 عاماً) وسط جهود مكثفة لاستخراج باقي الضحايا المفقودين.

وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً بمحيط موقع العقار للحفاظ على سلامة المارة، وقررت السلطات تشكيل لجنة هندسية للمعاينة، وتحديد مدى سلامة العقارات المجاورة للعقار المنهار.

وذكر شهود عيان، أن الشاب الذي تم انتشال جثمانه من تحت الأنقاض كان يقوم بتكسير قطعة من الحديد، مما أدى ذلك إلى انهيار المنزل بالكامل، وعلى الفور تواصلوا مع قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وطالب السكان المجاورون للعقار بسرعة إزالة آثار انهيار العقار حتى لا تؤثر على المنازل المجاورة، بالإضافة إلى أنها تشكل خطرًا كبيرًا على حياة باقي السكان.

وكانت نفس المنطقة قد شهدت في وقت سابق خلال نوفمبر الجاري، حادثًا مماثلاً بانهيار عقار مكون من 3 طوابق أدى إلى وقوع ضحايا ومصابين.