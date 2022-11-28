فيما تجمع مئات المتظاهرين صباح اليوم (الإثنين)، في العاصمة الصينية بكين للاحتجاج على سياسة الإغلاق التي تفرضها الحكومة للحد من انتشار فايروس كورونا، أفادت السلطات بأن جهودها في مواجهة الوباء ستكون «ناجحة». وردد المتظاهرون شعارات تنادي بإلغاء اختبارات فحص «كوفيد-19» وإلغاء ارتداء الكمامات، وشهدت مدن صينية احتجاجات على سياسة «صفر كوفيد» التي تتبعها السلطات ومنها شنغهاي ووهان وتشنغدو، وأورومتشي عاصمة إقليم شينجيانغ. واندلعت المظاهرات وسط تزايد الإصابات بالفايروس في مدن صينية عدة، إذ سجلت السلطات الصحية في الصين ارتفاعا قياسيا لليوم الرابع على التوالي بنحو 40 ألف إصابة جديدة يوميا. وأكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، أن جهود الحكومة في مكافحة كوفيد-19 ستكون ناجحة. وردا على سؤال حول الاحتجاجات خلال المؤتمر الصحافي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية جاو ليجيان: نعتبر أن كفاحنا ضد كوفيد-19 سيكون ناجحا بقيادة الحزب الشيوعي الصيني ودعم الشعب الصيني. من جهتها، أعلنت لجنة الصحة الوطنية تسجيل خامس رقم قياسي على التوالي في الإصابات اليومية بفايروس كورونا، بلغ 40 ألفا و347 إصابة جديدة، منها 3822 إصابة مصحوبة بأعراض، و36 ألفا و525 إصابة بلا أعراض. إلا أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مقارنة مع وفاة واحدة قبل يوم، ليبقى العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب الفايروس 5233. وأعلنت حكومة مدينة أورومتشي عاصمة إقليم شينجيانغ تخفيف القيود المفروضة على المدينة بسبب تفشي الفايروس اعتبارا من اليوم (الإثنين). وتشمل التسهيلات وسائل النقل العام، بما فيها السكك الحديدية والطيران المدني والحافلات وسيارات الأجرة التي ستستأنف الخدمة تدريجيا.