أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري وصول عدد السكان داخل البلاد إلى 104 ملايين و250 ألف نسمة، بزيادة قدرها 250 ألفاً خلال 56 يوماً. وسجلت مصر في الأول من أكتوبر من العام الحالي، وصول عدد السكان في الداخل إلى 104 ملايين نسمة، لتكون في المرتبة الأولى عربياً.ونقلت «سكاي نيوز»، عن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمشروطية الصحية مقرر المجلس القومي للسكان السابق عاطف الشيتاني، قوله: «هناك انخفاض في نسبة المواليد في مصر خلال الفترة الأخيرة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه «لا بد من القياس على مدار العام ككل، لأن هناك فصولاً من الممكن أن ترتفع فيها نسبة المواليد».وجاءت محافظة القاهرة (العاصمة) على رأس القائمة، لتكون أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ 10.2 مليون نسمة.