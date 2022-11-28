بدأت خدمة التراسل الفوري واتساب باختبار إمكانية نشر الرسائل الصوتية ضمن تحديثات الحالة في نظام iOS، وذلك بعد البدء باختبارها في نظام أندرويد في وقت سابق. وأفاد موقع WABetaInfo، المتخصص برصد الميزات التجريبية في تطبيق التراسل التابع لشركة ميتا، بأن واتساب بدأت الآن باختبار الميزة في نظام iOS، بعد إطلاق ميزة معاينة الروابط للروابط التي تُشارك ضمن تحديثات الحالة.وكانت واتساب قد بدأت اختبار ميزة الرسائل الصوتية ضمن تحديثات الحالة لنظام أندرويد التابع لشركة جوجل في شهر سبتمبر الماضي، وذلك مع الإصدار 2.22.21.5 من التطبيق. ولا تزال الميزة تحت التطوير لنظام أندرويد، ولكن الخدمة بدأت بتوسعة الاختبار ليشمل الآن نظام iOS المشغل لهواتف آيفون الذكية من شركة أبل.وأشار الموقع إلى أنه بسبب أن الميزة لا تزال تحت التطوير، لم يتمكن من عرض كيف ستبدو عليه الحالة الصوتية في نظام iOS، مع أنها قد تبدو شبيهة بما يحدث في نسخة نظام التشغيل أندرويد.