بعد غياب متعدد الأسباب، ظهرت الفنانة شيرين عبدالوهاب مع ابنتها في مقطع تيك توك حديث، مقدمتين أغنية «الغزالة رايقة». وبدت شيرين محتفظة بوزنها الزائد، وبدا أنها استخدمت أحد فلاتر التطبيق لوضع لمسة جمالية ظهرت واضحة على ابنتها أيضاً.وظهرت الفنانة شيرين عبدالوهاب خلال مقطع الفيديو مع ابنتها هنا، وهي تغني أغنية «الغزالة رايقة» للفنان كريم محمود عبدالعزيز، والطفل محمد أسامة من فيلم «من أجل زيكو» من بطولة النجمة منة شلبي.يذكر أن شيرين بدأت تعود لممارسة حياتها الطبيعية بعد قضاء فترة من العلاج الإلزامي داخل مصحة نفسية، واستغلت خاصية الاستوري بحسابها على موقع انستغرام لإرسال عدة رسائل شكر ودعم لنجوم الوسط الفني، بدأت بالمطرب الشعبي حمادة هلال ووصفته بابن الأصول بعد تقديم الدعم لها في أزمتها.