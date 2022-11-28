أكدت هيئة الغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي على «تويتر» ضرورة شراء منتجات التجميل من مصادر بيع موثوقة، وذلك لضمان استخدام آمن لهذه المنتجات وتجنب أعراضها الجانبية.وبينت هيئة الغذاء والدواء، من خلال انفوجرافيك نشرته على «تويتر»، أن الأعراض الجانبية لمنتجات التجميل هي التأثير غير المرغوب به أو غير المقصود والذي يحدث بسبب عامل أو عوامل عديدة عند استخدام المنتج التجميلي. وتمثلت الأعراض الأكثر شيوعاً في حروق الجلد والاحمرار وضيق التنفس وتساقط الشعر والحكة.ولتفادي حدوث الأعراض الجانبية لمنتجات التجميل، أشارت الهيئة إلى ضرورة الالتزام بهذه النصائح:تخزين المنتجات في مكان مناسبعدم خلط المنتجات مع بعضهاعدم مشاركة المنتجات مع الآخرينالتحقق من صلاحية المنتجاتالاستخدام حسب التعليمات