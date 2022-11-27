قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك، إن عدد من سجلوا أنفسهم كمستخدمين جدد على منصة التواصل الاجتماعي بلغ «أعلى مستوى على الإطلاق»، في الوقت الذي يواجه هجرة جماعية للمعلنين والمستخدمين ممن يفرون إلى منصات أخرى بسبب مخاوف تتعلق بالتحقق من عدم زيف الحسابات وخطاب الكراهية.

وقال ماسك في تغريدة، إن متوسط عدد المشتركين بلغ أكثر من مليونين يومياً خلال الأيام السبعة المنتهية يوم 16 نوفمبر، بزيادة نسبتها 66% مقارنة بالأسبوع نفسه في عام 2021.

وأضاف الملياردير الأمريكي، أن عدد الدقائق التي أمضاها المستخدمون نشطين على المنصة كانت أيضاً عند مستوى قياسي، إذ بلغت في المتوسط ما يقرب من 8 مليارات دقيقة يومياً على مدى الأيام السبعة المنتهية في 15 نوفمبر، بزيادة 30% مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي.

وأوقف معلنون على تويتر، منهم شركات كبرى، الإعلانات مؤقتاً على المنصة، في خضم خلاف مع ماسك.

وسرَّحت الشركة هذا الشهر نصف قوتها العاملة في فرق الاتصالات وإدارة المحتوى وحقوق الإنسان وأخلاقيات التعلم الآلي، إضافة إلى بعض فرق الإنتاج والهندسة.