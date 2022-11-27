في إطار دعمه المستمر للأنشطة الاجتماعية والترفيهية والرياضية في المملكة، حصل المركز الطبي الدولي على حق الرعاية الطبية لـ(التجربة العالمية لكرة القدم The Beautiful Game) خلال الفترة من 15 نوفمبر – 15 يناير، في واجهة روشن البحرية.

تتزامن هذه الرعاية مع مشاركة منتخبنا الوطني في مونديال كأس العالم 2022 بقطر، حيث يحظى زوار الفعالية بمشاهدة مباريات كأس العالم في جوٍّ آمنٍ، مع كثير من المتعة والحماس في تشجيع الأخضر في منافساته مع نجوم العالم، إضافة إلى استمتاعهم بمشاهدة مقتنيات أساطير الكرة وأغلى الكؤوس العالمية التي يضمها المعرض المتنقل الذي تأسس في 2017، وتمت استضافته من قِبل العديد من دول العالم مثل إيطاليا والمكسيك وبولندا والإمارات العربية المتحدة.

وسيكون المركز الطبي الدولي إلى جانب المشاركين والزائرين في (التجربة العالمية لكرة القدم The Beautiful Game) ليقدم كافة أشكال الدعم والرعاية الصحية التي يحتاجونها طوال شهرين عبر نقطة إسعاف في منطقة الفعاليات بكورنيش جدة، إضافة إلى سيارات إسعاف، وفريق طبي، ومثقفين صحيين من فريق العافية بالمركز، وذلك تحت شعار (IMC يرعاكم في اللعبة الجميلة).

يذكر أن معرض (التجربة العالمية لكرة القدم The Beautiful Game) يتكون من العديد من قاعات العرض التي تضم مجموعة كبيرة من المقتنيات النادرة والأصلية والحصرية التي تعبر عن تاريخ لعبة كرة القدم وجمالياتها منذ بداياتها حتى الآن، مثل قمصان وأحذية مشاهير اللاعبين والأندية والمنتخبات الكبرى، والعديد من الجوائز والكرات وغيرها.