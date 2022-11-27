اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، أجندة العطلات الرسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص لعام 2023.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، تتضمن أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص للعام 2023، عطلة رأس السنة الميلادية 1 يناير 2023، وعطلة عيد الفطر من 29 رمضان إلى 3 شوال 1444، وعطلة وقفة عرفة بتاريخ 9 ذي الحجة 1444، وعطلة عيد الأضحى من 10 ولغاية 12 ذي الحجة 1444، وعطلة رأس السنة الهجرية بتاريخ 21 يوليو 2023، وعطلة المولد النبوي الشريف بتاريخ 29 سبتمبر 2023، وعطلة اليوم الوطني من 2 ولغاية 3 ديسمبر 2023.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار يأتي في إطار تنظيم سير العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن لكافة الأفراد العاملين في مختلف القطاعات والأسر المواطنة والمقيمة إمكانية التخطيط المسبق للعطلات وتنظيم الأنشطة الخاصة، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.