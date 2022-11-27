تضرر نحو 200 متجر جراء حريق هائل اندلع في سوق بهاجيراث بالاس في منطقة تشاندني تشوك بالهند، بينما يواصل رجال الإطفاء محاولتهم إخماد الحريق لليوم الثالث على التوالي، حسبما قال مسؤولون هنود أمس (السبت).

وقال المسؤولون إنه تم الدفع بـ14 سيارة إطفاء إلى الموقع في محاولة للسيطرة على الحريق، وفقا لوكالة برس ترست الهندية.

وقال ضابط شرطة بارز، إن معظم المتاجر البالغ عددها نحو 200، والتي تهدمت في حريق بسوق الجملة، متخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية.

وأضاف أنه تم تسجيل قضية ضد أشخاص مجهولين، بموجب المادة 285 الخاصة بالإهمال في التعامل مع الحرائق أو المواد القابلة للاحتراق، والمادة 336 الخاصة بارتكاب فعل من شأنه تعريض حياة وسلامة الآخرين للخطر.