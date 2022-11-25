أمرت النيابة العامة المصرية بإخلاء سبيل الفنانة منة شلبي بكفالة مالية، بعد ساعات من إلقاء القبض عليها في مطار القاهرة بتهمة حيازة مواد مخدرة وإحالتها للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وجاء في بيان النيابة العامة: «أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الممثلة/ منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد يُشتَبه في كونها مخدرات، و ورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سددت ضماناً ماليًّا قدره خمسون ألف جنيه».

وألقت الأجهزة الأمنية المصرية اليوم (الجمعة) القبض على الفنانة منة شلبي أثناء عودتها من السفر، وبحوزتها كمية من المخدرات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة قد عثرت على 12 كيساً من مخدر الـ«ماريغوانا» بحوزة الفنانة منة شلبي أثناء تفتيش حقائبها، بعد وصولها إلى مطار القاهرة قادمة من نيويورك.

وحسب موقع «مصراوي» فقد تم التحفظ على الفنانة منة شلبي بمطار القاهرة، لحين عرضها على النيابة العامة.