تضامن الوسط الفني في مصر، مع الفنانة منة شلبي، عقب إلقاء القبض عليها مساء اليوم (الجمعة) وبحوزتها 12 كيس ماريجوانا «المخدر»، وذلك أثناء تفتيش حقائبها بمطار القاهرة، عقب قدومها من نيويورك، حيث تواجد عدد من الفنانين أمام نيابة المخدرات بمصر الجديدة، كما أبدى عدد من الفنانين استياءهم من الشماتة التي تعرضت لها الفنانة عقب القبض عليها، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقام نقيب المهن التمثيلية الفنان الدكتور أشرف زكى، بإرسال محامي النقابة إلى النيابة العامة للوقوف بجانب الفنانة أمام جهات التحقيق، كما حضر أيضاً مكتب المستشار جميل سعيد ومكتب المستشار محمد أبو شقة أمام جهات التحقيق، وقدم بعضهم مذكرة لتسليمها لجهات التحقيق، تعتمد على عدم علم ومعرفة المتهمة بطبيعة المحرزات، وما تَم ضبطه بحوزتها جائز التداول في جهة القدوم، كونه ليس نباتًا مُخدِّرًا صريحًا.

وكشفت التحقيقات أنه في أثناء خضوع الفنانة منة شلبي لإجراءات التفتيش داخل جمارك مطار القاهرة، عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتم التحفظ عليها وتحرير مذكرة بالواقعة، كما عثر على مستحضر تجميل من شركة أمريكية، داخل في صناعتها مخدر الماريجوانا، غير مسموح بتداوله داخل مصر، وذلك بسبب احتوائها على مواد مخدرة، فيما أنكرت الفنانة أمام جهات التحقيق علمها بحيازة المواد المخدرة والمضبوطات التي عثر عليها بحوزتها بمطار القاهرة.

يذكر أن عددا من الفنانات في مصر سبق اتهامهن بحيازة مواده مخدرة، منهن الفنانة ماجدة الخطيب وسماح أنور وانتصار ودينا الشربيني، ومؤخراً الفنانة شيرين عبد الوهاب التي أثارت قضيتها أزمة في الرأي العام، وتم إيداعها في المستشفى لكي تتخلص من الإدمان، حسبما صرح شقيقها محمد عبد الوهاب، ولكن التحقيقات لم تثبت عليها هذه الواقعة وتم التأكد من عدم تعاطيها المخدرات.