أوردت مجلة «Jolie» أن المعطف يتألق باللون الأحمر في شتاء 2022 ـ 2023 ليمنح المرأة إطلالة جريئة لافتة تخطف الأنظار من اللحظة الأولى.وأوضحت المجلة المتخصصة في الموضة والجمال، أن المعطف يتألق هذا الموسم بدرجات التوت والفراولة، ليضيف على المظهر لمسة جاذبية تشيع أجواء البهجة.وأشارت «Jolie»، إلى أن المعطف بدرجات اللون الأحمر يأتي مصنوعاً من الجلد أو الصوف أو الفرو، مشيرة إلى أنه يطل بقصة البليزر، ويتناغم مع تنورة وبوت طويل يصل إلى الركبة أو فوق الركبة (Overknee).كما يأتي المعطف بقصة متوسطة الطول «ميدي»، وحينئذ يمكن تنسيقه مع حذاء رياضي أو بوت ذي نعل قصير أو حذاء ذي نعل ضخم وسميك.