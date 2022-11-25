تعد السلبية إحدى أكثر الحالات التي تعزل المرء عن محيطه، وتقحمه في نفق مظلم قد يحطم مستقبله أو يبدد الفرص من حوله، أو حتى يتحول إلى مصدر مقلق ومحل نفور من مجتمعه، وغالباً ما يتعرض الإنسان لـ«المواجهة السلبية»، سواء أكان محاطاً بأشخاص سلبيين أو عاش تجربة سلبية، ما يزيد من أهمية كيفية التخلص من هذه الموجات والتمسك بذهنية أكثر إيجابية. ووفقاً لموقع إرم نيوز عن موقع «espritsciencemetaphysiques»، يتعين على المرء قبول السلبية واحتواءها، لأن الهدف ليس محاربتها، بل امتصاصها ثم محاولة إخفائها عبر 5 إستراتيجيات:نزهة قصيرة يتخللها المشيالتفكير بأشياء مُحببةالتأمل طريقة نفسية لتصفية الذهنقيلولة ترفع الارتجاج النفسي تلقائياًوقف أي نشاط يراكم المشاعر السيئة