تعد السلبية إحدى أكثر الحالات التي تعزل المرء عن محيطه، وتقحمه في نفق مظلم قد يحطم مستقبله أو يبدد الفرص من حوله، أو حتى يتحول إلى مصدر مقلق ومحل نفور من مجتمعه، وغالباً ما يتعرض الإنسان لـ«المواجهة السلبية»، سواء أكان محاطاً بأشخاص سلبيين أو عاش تجربة سلبية، ما يزيد من أهمية كيفية التخلص من هذه الموجات والتمسك بذهنية أكثر إيجابية. ووفقاً لموقع إرم نيوز عن موقع «espritsciencemetaphysiques»، يتعين على المرء قبول السلبية واحتواءها، لأن الهدف ليس محاربتها، بل امتصاصها ثم محاولة إخفائها عبر 5 إستراتيجيات:
نزهة قصيرة يتخللها المشي
التفكير بأشياء مُحببة
التأمل طريقة نفسية لتصفية الذهن
قيلولة ترفع الارتجاج النفسي تلقائياً
وقف أي نشاط يراكم المشاعر السيئة
نزهة قصيرة يتخللها المشي
التفكير بأشياء مُحببة
التأمل طريقة نفسية لتصفية الذهن
قيلولة ترفع الارتجاج النفسي تلقائياً
وقف أي نشاط يراكم المشاعر السيئة