ألقت الشرطة الهندية باللوم على الفئران في إتلاف ما يقرب من 200 كيلوغرام من مخدر الحشيش، سبق أن ضبطهتا وصادرتها من تجار مخدرات وحفظتها في مراكزها.

وقالت محكمة في ولاية أوتار براديش «الجرذان حيوانات صغيرة ولا تخشى الشرطة. من الصعب حماية المخدرات منها»، وطلبت المحكمة من الشرطة إبراز البضاعة كدليل في قضايا تجارة المخدرات، واستشهد القاضي بثلاث قضايا التهمت فيها القوارض الماريغوانا.

وأوضح القاضي سانجاي تشودري أنه عندما طلبت المحكمة من الشرطة إبراز المخدرات المضبوطة كدليل، قيل لها إن 195 كيلوغراما من نبتة الحشيش «التهمتها» الجرذان، بحسب هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي»

وفي قضية أخرى تتعلق بـ 386 كيلوغراما من المخدرات، قدّمت الشرطة بلاغا قالت فيه إن «بعض» الحشيش «أكلته الفئران».

وقال القاضي تشودري إن نحو 700 كيلوغرام من الماريغوانا صادرتها الشرطة، كانت ملقاة في مراكزها في منطقة ماثورا «وكلها معرضة لخطر غزو الجرذان».

وبين أن الشرطة ليس لديها خبرة في التعامل مع الأمر لأن الفئران كانت «صغيرة للغاية». وأضاف أن الطريقة الوحيدة لحماية البضائع المضبوطة من «مثل هذه الفئران الشجاعة» هي بيع الأدوية في مزاد لمختبرات الأبحاث وشركات الأدوية، مع ذهاب العائدات إلى الحكومة.

وقال النائب سينغ، وهو مسؤول كبير في الشرطة في منطقة ماثورا، للصحافيين إن بعض حشيش الماريغوانا المخزّن في مراكز الشرطة المجاورة له «تضرر بسبب الأمطار الغزيرة» ولم تدمره الجرذان.