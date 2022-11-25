وسط توقعات بنقله خلال الساعات القادمة إلى أحد المستشفيات التابعة للقوات المسلحة المصرية، يعاني المحاور والإعلامي الكبير مفيد فوزي من أزمة صحية شديدة، أدخلته أحد المستشفيات الخاصة، بعد عملية جراحية تضمنت تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية، وقام الأطباء بمنع الزيارات الخاصة به.

وكان الإعلامي وعضو البرلمان مصطفى بكري، قد طالب عبر برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد مساء (الخميس) بسرعة نقل "فوزي" إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة بناء على طلب أسرته، بعد تدهور حالته الصحية، مؤكداً أنه يعاني من مشكلة في القنوات المرارية بالجهاز الهضمي، وأنه متواجد حاليا في أحد المستشفيات الخاصة، وأضاف بكري: "رئاسة الجمهورية تتابع كل حالات زملائنا، وهذا ما حدث بالفعل مع زميلنا سيد عبد العاطي رئيس تحرير الوفد السابق".

ومفيد فوزي صاحب تاريخ عريق في العمل الإعلامي والصحفي، وهو من مواليد 1933 بمحافظة بني سويف، وسبق له أن قدم عشرات البرامج منذ ظهوره الإعلامي وتحديداً داخل أروقة ماسبيرو، وسبق له أيضا العمل صحفيا بمجلة صباح الخير، حيث عين محررا بها عام 1957، وهو صاحب مدرسة صحفية لها بصمتها في بلاط صاحبة الجلالة، كما أنه حاور الكثير من رموز السياسة والفن والأدب، كما أثرى التليفزيون المصري بتحقيقاته المتنوعة وحواراته الناجحة مع أهم الشخصيات على مستوى العالم العربي خلال مسيرته المهنية.