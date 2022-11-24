«وقت اللياقة» تفتتح مركزها الـ 155 في «عرقة» بالرياض

يسلط الإطلاق الضوء على الخطوات الكبيرة في خطة التوسع والتطوير الاستثنائية للعلامة التجارية في المملكة وعلى المستوى الإقليمي

أعلنت شركة لجام للرياضة، اليوم، افتتاح مركز رياضي جديد في منطقة «عرقة» في الرياض ضمن أحدث طراز، الذي سيعمل تحت العلامة التجارية «وقت اللياقة»، ليصبح إجمالي عدد مراكزها الرياضية داخل وخارج المملكة 155 مركزاً. ويؤكد الإطلاق استمرار العلامة التجارية بخطّتها الفريدة لتوسيع نطاق حضورها محلياً وإقليمياً بشكل كبير. وقد شارك بتدشين المركز كلّ من نائب رئيس مجلس غرفة الرياض الأستاذ نايف الراجحي، ورئيس مجلس إدارة شركة لجام للرياضة علي الصقري، والرئيس التنفيذي للشركة عدنان الخلف.

قدمت العلامة التجارية السعودية «وقت اللياقة» بكل فخر انتصاراً للصحة واللياقة البدنية السعودية، مع أكثر من 367 ألف عضو نشط في نهاية الربع الثالث من عام 2022، يتمتعون بوصول لا مثيل له -عبر سبع فئات متنوعة- إلى تجربة لياقة بدنية شاملة، في صالات رياضية مثالية مزودة بأحدث الخدمات والمعدات التي تم اختيارها من كبرى الشركات المصنّعة في جميع أنحاء العالم. وتعمل الشركة على تحقيق تطلّعاتها مدفوعة بمهمتها المتمثلة في توجيه المجتمع نحو نمط حياة صحي، وتشجيع الناس على ممارسة الرياضة يومياً.

يعكس المركز الرياضي الجديد في «عرقة» تطوراً إضافياً لتجربة «FT»، من خلال توفير ميزات ومساحات داخلية مبتكرة وخدمات جديدة كليّاً، تعمل كنموذج لجميع المرافق المجددة والمستقبلية، وتجعل من الأندية مراكزاً للالتقاء والتواصل مع عشاق اللياقة البدنية والرياضيين المحترفين. بالإضافة إلى إدخال التكنولوجيا القابلة للارتداء التي تتعقّب نشاط الأعضاء من لحظة دخولهم إلى المركز، والمعدّات الذكية المتطورة تقنياً التي بدورها تعزّز من تجربة العميل الرياضية.

يأتي إطلاق «وقت اللياقة» - عرقة استمراراً لإنجازات العلامة التجارية البارزة، التي استثمرت بكثافة في تطوير عروض رياضية وترفيهية ولياقة بدنية عالمية المستوى. وقد كشفت الشركة خلال الفعالية الافتتاحية الاستثنائية، تفاصيل الخطط الجارية للتوسّع في جميع فئاتها -بما في ذلك PRO وPLUS وLADIES وXPRESS- بالإضافة إلى الاستمرار في تحديث وتجديد شبكة مراكزها الحالية كجزء من برنامج إعادة التجديد والتطوير.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة لجام للرياضة عدنان الخلف، متحدثاً خلال حفل الافتتاح: «نحن في وقت اللياقة مستمرّون في رسالتنا نحو التوسّع وتحقيق تطلعات مجتمعنا في توفير خيارات رياضية تثري الحياة الصحية، ونؤمن أن استثمارنا في المستقبل سيسهم في تحقيق مجتمع حيوي وصحيّ دعمًا لرؤية 2030».

شركة لجام للرياضة، المالكة والمشغلّة للعلامة التجارية «وقت اللياقة»، هي شركة اللياقة البدنية الوحيدة المتداولة علناً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن خلال العمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية الأخرى، تفخر الشركة بالعمل على تحقيق أهدافها تماشياً ودعماً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتطلعات الوطنية لتحسين جودة الحياة، وتحقيق حياة أكثر صحة للعقل والجسد.