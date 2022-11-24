قالت الجمعية الألمانية لجراحة الأوعية الدموية وطب الأوعية الدموية، إن آلام الساق المتكررة أثناء المشي أو صعود الدرج تنذر بالإصابة بما يعرف بمرض الشريان المحيطي. وأوضحت الجمعية، أنه شكل من أشكال تصلب الشرايين، يظهر عندما ينتقل الكولسترول منخفض الكثافة من الدم ليستقر على جدران الشرايين، وتتضرر الشرايين، وينتج عنه ارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أن المدخنين والبدناء والمصابين بالسكري أكثر عرضة للإصابة به. وتشمل الأعراض أيضاً الشعور بالخدر، والضعف في السيقان، وبرودة، وشحوب السيقان وصعوبة تماثل الجروح للشفاء. ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض للعلاج بأدوية تسييل الدم، واتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على الرياضة مع الإقلاع عن التدخين.