حددت طبيبة مصرية خمسة أسباب لاحمرار العين، وحذرت من الحكة أو الحرقان أو خروج بعض الإفرازات الصفراء المائية، وقالت، إنه من الممكن أن تشير إلى تداعيات خطيرة، إذا واكبتها عدة علامات وأعراض، وقالت قد يكون السبب في احمرار العين إصابة الإنسان بـ«الأمراض الالتهابية والمعدية»، ويمكن أيضاً أن يتسبب فايروس «كوفيد-19» في ظهور علامات حمراء بالعين.وقد يتسبب التهاب الجفن في احمرار العين، وكذلك الإصابة بأمراض الحساسية، كما قد تتسبب العدسات اللاصقة في ظهور علامات حمراء بعين الإنسان. وقالت الدكتورة نيسا أسلم، لموقع «سكاي نيوز»، إنه عند الإصابة باحمرار العين يجب أن يكون العلاج سريعاً.وحذرت من عدة أعراض تتطلب التوجه الفوري إلى المستشفي، هي:تغيرات الرؤيةصداع حادحُمىحساسية غير عادية للضوءالتورم وعدم القدرة على إبقاء العين مفتوحة