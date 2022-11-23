أعلنت «غوغل» عن طرح خصائص خدمات جديدة لـ«خرائط غوغل»، كانت قد كشفت عنها في سبتمبر، وبدأت توفيرها للمستخدمين حالياً. ومن هذه خاصية «لايف فيو» التي تتيح إمكانية البحث المرئي عن الأماكن في العديد من المدن. وتعرض الخدمة صوراً حقيقية للأماكن مع بيانات «غوغل» فوقها مباشرة، حسبما ذكر موقع «تي 3» المتخصص بالأخبار التقنية.وستقتصر الميزة الجديدة على عدد قليل من المدن؛ مثل لندن ولوس أنجليس ونيويورك وباريس وسان فرانسيسكو وطوكيو.ولم تؤكد «غوغل» بعد وجود خطط لتوفير الخدمة عن مدن أخرى في وقت لاحق.