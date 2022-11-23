يعتبر الثوم واحدا من الأطعمة الأكثر فعالية للحفاظ على الصحة، إذ يساعد الدورة الدموية والجهاز الهضمي على العمل بشكل جيد، وينصح الخبراء بتناوله على الريق، لعدة أسباب، حيث يشيرون إلى أن تناوله على معدة فارغة يقدم العديد من الفوائد الصحية، ربما لا يرغب الكثيرون بذلك، بسبب رائحة الثوم في الفم، ولكن تستطيع تغيير نكهة الفم بسهولة بعد تناولها، وفقاً لويب.تعزيز جهاز المناعةخفض ضغط الدممكافحة أمراض القلبالتخلص من السمومتخفيف الإجهاد التأكسدي