أغلقت العاصمة الصينية بكين المنتزهات ومراكز التسوق والمتاحف اليوم (الثلاثاء)، واستأنفت المزيد من المدن الصينية الفحوص الجماعية للكشف عن إصابات كورونا، إذ تعاني الصين من تزايد الإصابات بالفايروس.

وسجلت الصين 28.127 إصابة محلية جديدة على مستوى البلاد أمس (الاثنين)، وهي حصيلة قريبة من ذروة الإصابات اليومية المسجلة في أبريل الماضي، وجاء تسجيل قرابة نصف إجمالي الإصابات في مدينة قوانغتشو في الجنوب وبلدية تشونغشينغ جنوب غرب الصين.

وفي العاصمة بكين، ترتفع أعداد الإصابات إلى مستويات جديدة كل يوم، ما دفع حكومة المدينة إلى دعوة مزيد من السكان للبقاء في منازلهم.

وسجل مسؤولو الصحة وفاتين جديدتين بسبب كورونا، مقارنة بثلاث وفيات مطلع الأسبوع، كانت أولى الوفيات المرتبطة بالفايروس في الصين منذ مايو الماضي.