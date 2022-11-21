قدم رجل أمريكي بلاغا ضد طفلة من ذوي البشرة السوداء، في مدينة كالدويل بولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب رش الحشرات.

وقال مقدم البلاغ خلال اتصاله بخط الشرطة غير الطارئ، إن امرأة سوداء صغيرة ترش الأرصفة والأشجار، مضيفا: «هذا يخيفني».

ووفقا لـ«سي إن إن»، عندما وصل الضابط وجد فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات، وتبين أنها ترش الأشجار استجابة لحملة «Stomp it Out» التي تقوم بها ولاية نيوجيرسي، لتشجيع السكان على قتل الأنواع الغازية من الحشرات (ذباب الفانوس المنقط) التي تضر بالنباتات والأشجار.

وخلال جلسة مجلس مدينة كالدويل، قالت والدة الطفلة، مونيك جوزيف، إن البلاغ جاء لدواعي العنصرية، موضحة: «العنصرية، بقصد أو بغير قصد، لا تزال عنصرية».

فيما أوضحت الشقيقة الكبرى للطفلة، أن أختها الصغيرة كانت تفعل شيئا جعلها تشعر وكأنها بطلة، ولم تكن تفعل شيئا رائعا للبيئة فقط.