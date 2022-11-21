تحقق النيابة العامة في محافظة كفر الشيخ شمالي القاهرة في واقعة سقوط ممرضة من الطابق السادس بأحد المستشفيات على رأس زميلها موظف الأمن بالمستشفى فقتل على الفور، وبقيت هي على قيد الحياة، فيما أكدت مصادر لموقع «سكاي نيوز عربية» أن الممرضة كانت تحاول الانتحار.

ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن مصدر تأكيده بأن الشرطة تلقت بلاغا مساء الأحد يفيد بسقوط فتاة من طابق علوي بمستشفى كفر الشيخ الجامعي وأنها سقطت على رأس موظف أمن بذات المستشفى فتوفي على الفور بينما تم نقل الفتاة لغرفة الرعاية المركزة لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

وأوضح المصدر أنه بوصول رجال الشرطة للمستشفى تبين أن الفتاة تبلغ من العمر 22 عاما، وتعمل ممرضة، تعرضت لكسور متفرقة بالجسد، نتيجة سقوطها من الطابق السادس على رأس زميلها علاء رمضان يونس (29 عاما)، ويعمل موظف أمن بالمستشفى، الذي فارق الحياة بمجرد سقوطها عليه.