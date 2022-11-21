يشوب الغموض حقيقة الوضع الصحي للفنان المصري رامز جلال، الذي تصدر مواقع التواصل، ومحرك البحث «غوغل»، أمس، بعد تداول أنباء غير مؤكدة تزعم إصابته بالعمى وفقدان بصر إحدى عينيه، واعتزاله التمثيل وبرامج المقالب، فيما ألمحت الفنانة نهال عنبر، مسؤول الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية، إلى أنها شائعة، وفقاً لموقع مصراوي.لكن تصدر الخبر يوحي بأن الأمر إما أن يكون فعلاً يرتبط بظرف صحي، أو أنه تمهيد لتوقف أشهر برامجه، أو أنه دعاية مفتعلة مع اقتراب عرض فيلمه السينمائي الجديد «أخي فوق الشجرة».حيث يشارك في الفيلم الذي ألفه لؤي السيد، وأخرجه محمد كريم، تارا عماد ونسرين طافش وحمدي الميرغني ومحمد ثروت ودينا محسن الشهيرة بـ«ويزو»، وغيرهم.