إذا حاولت علاج آلام ظهرك في المنزل ولكنك وجدت أنها تستمر لبضعة أسابيع، يجب أن تزور طبيبك، حسبما ذكرت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، وفق صحيفة express. وقال موقع مايو كلينك، إن آلام الظهر علامة على الإصابة بسرطان العمود الفقري، أو هي علامة مبكرة وقد تنتشر بمرور الوقت في مكان آخر، إذ قد ينتشر الألم أيضاً إلى الوركين أو الساقين أو القدمين أو الذراعين، وقد يتفاقم بمرور الوقت حتى لو كنت تتعالج.قد تكون آلام الظهر هي العلامة الرئيسية لسرطان العمود الفقري، ولكن قد يكون الخدر والضعف وضعف التنسيق بين الذراعين والساقين والشلل من الأعراض أيضاً.ولفت إلى أن سرطان الرئة هو نوع آخر من السرطانات الشائعة التي قد تسبب آلام الظهر، وتشمل العلامات الرئيسية لسرطان الرئة سعال الدم وضيق التنفس المستمر والسعال طويل الأمد الذي يزداد سوءاً والسعال الذي يستمر لمدة أسبوعين أو أكثر.وينقسم المرض على نطاق واسع إلى مجموعتين: سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة وسرطان الرئة صغير الخلايا.سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة هو الشكل الأكثر شيوعاً وله معدلات بقاء أعلى من الخلايا الصغيرة.ويمكن تقليل خطر إصابتك به عن طريق إجراء العديد من التغييرات المهمة في نمط حياتك.إن اتباع نظام غذائي صحي مليء بالفواكه والخضروات وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وعدم التدخين سيقلل بشكل كبير من مخاطر إصابتك.