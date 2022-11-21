تشير دراسة نشرت عام 2019 إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون فرشاة أسنان كهربائية يحافظون على أسنانهم بشكل أكبر من مستخدمي الفرشاة التقليدية، ناهيك عن أن مستخدمي فرشاة الأسنان الكهربائية يتمتعون بلثة أكثر صحة، وتعرضوا لتسوس أسنان أقل بشكل عام بحسب «AE24».ووجدت دراسة أخرى من عام 2013، أن الأشخاص الذين يستخدمون فرشاة أسنان تعمل بالطاقة أظهروا تحسناً إكلينيكياً وإحصائياً في درجات البلاك الإجمالية.وفي ما يلي مجموعة من الأسباب التي تدفعك للتخلي عن فرشاة أسنانك التقليدية والحصول على فرشاة كهربائية بدلاً منها:تنظيف أسنانك بجودة عالية في أسرع وقتالحفاظ على صحة اللثةطريقة تنظيف الأسنان بشكل صحيحبرمجة دقة في المدة الآمنة (دقيقتان لكل مرة)راحة اليدين وتوفير الجهد البدني