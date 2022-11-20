يتعاون الفنان عزالدين الريماوي «Un Dean» مع المغني أحمد الحصيني «LazyRage» في أغنية «كازانوفا» لعمل جديد من موسيقى الدانسهول التي تجمع بين الراب العربي والراب الإنجليزي. وسيتذوق مستمعو «كازانوفا» خليطاً من الريقيتون والأفروبيت في لحن يحمل بعضاً من الأجواء الإسبانية. وبالرغم من أن الأغنية تعتبر أول إصدارات لوب إن ستوديو، إلا أنها تتبع سلسلة من الألبومات الخاصة بالفنان، وتم توزيع الأغنية على جميع منصات بث الموسيقى عبر الإنترنت، وسيعقب هذا العمل العديد من الأغاني المصورة لفنانين محليين وعالميين.

الجدير بالذكر أن أعمال الفنان «Un Dean» السابقة في الحملات المجتمعية ساهمت بدورها في نشر التفاؤل والفرح لدى فئات خاصة ومهمة في المجتمع، من بعض هذه الأعمال أغنية «التوحد»، «انتو أقوى»، «اش ذنبي» وغيرها. إضافة لذلك مجموعة من الأعمال التي خدمت الأغراض التسويقية وحملات الخدمة المجتمعية لكبرى العلامات التجارية في المملكة.