هاتف ذكي مذهل مزود بكاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، وتقنية HUAWEI SuperCharge بقدرة 22.5 واط، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

سلسلة هواتف HUAWEI nova Y أثارت إعجاب الكثيرين بفلسفة التصميم والأداء القوي وتجربة المستخدم السلسة. باعتبارها سلسلة هواتف ذكية مصممة مع وضع جيل الشباب في الاعتبار، تتطور سلسلة HUAWEI nova Y وفقًا لاحتياجات المستخدمين الأصغر سنًا. أحدث هاتف في السلسلة، هاتف HUAWEI nova Y61، يرث التصميم الجوهري المعروف للسلسلة ويتضمن كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي تنتج صورًا رائعة. مع الميزات العملية مثل الشحن السريع والبطارية الكبيرة إلى جانب التصميم المبهر، يعد هاتف HUAWEI nova Y61 خيارًا ممتازًا لهاتف ذكي من الفئة الابتدائية.

هاتف HUAWEI nova Y61

تصميم Star Effect الأنيق وكاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي

التصميم الأنيق لهاتف HUAWEI nova Y61 مبهرج بعملية تشطيب بتأثير النجوم - Star Effect. تتوهج اللوحة الخلفية عند وضعها تحت الضوء، لتذكرنا بمجرة ساطعة. علاوة على ذلك، تضفي الحواف الرقيقة والبسيطة على الهاتف لمسة عصرية. تجعل الأسطح المتناسبة على جانبي الإطار الأوسط الجسم العام نحيفًا بدرجة كافية لقبضة مريحة وسهلة والسماح له بالبقاء خاليًا من بصمات الأصابع. يوجد في الخلف ثلاث عدسات للكاميرا مرتبة بأناقة في شكل مثلث، التي تخلق توازنًا بصريًا.

ثم هناك الكاميرا الثلاثية التي تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وهي ميزة مميزة أخرى للهاتف. تتيح لك الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل التقاط صور عالية الدقة بتفاصيل واضحة وسطوع جيد. تعمل كاميرا العمق بدقة 2 ميجابكسل جنبًا إلى جنب مع الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل لإنتاج صور فوتوغرافية ذات إضاءة جيدة تبرز الهدف ومميزاته بتفاصيل واضحة. أخيرًا، تتيح كاميرا الماكرو الثالثة للمستخدمين التقاط الأشياء التي تبعد 4 سم عن العدسة لأخذ صور عن قرب بمستوى تفاصيل لا يُصدق.

يدعم هاتف HUAWEI nova Y61 ميزة Super Night Shot، والتي تتيح للمستخدمين التقاط مناظر ليلية رائعة دون الحاجة إلى حامل ثلاثي القوائم. علاوة على ذلك، هناك وظيفة التقاط الحركة – Motion Capture مدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي تكتشف الحركة بذكاء من خلال خوارزمية اكتشاف المشهد من هواوي. يقوم مصراع الكاميرا بالتصوير والتوجيه بضبط سرعة الغالق بشكل تكيفي ليلقط لحظة الحركة تلقائيًا.

تأتي الكاميرا الخلفية مع ميزة Slow Motion، والتي ستكون مثالية لأولئك الذين يرغبون في الانغماس في تفاصيل لحظة واحدة، ومراقبة التعبيرات الدقيقة المتغيرة والحركات الصغيرة لحيوان أليف أو طفل صغير أو راقص. تم تزويد الكاميرا أيضًا بميزة Master AI، والتي يمكنها تحديد كائنات ومشاهد محددة بذكاء، وتحسين اللون والسطوع، والتقاط صور أفضل في جميع أنواع المشاهد.

شاحن HUAWEI SuperCharge بقدرة 22.5 واط لشحن سلس

لا يضطر مستخدمو هاتف HUAWEI nova Y61 إلى القلق كثيرًا بشأن عمر بطارية الهاتف لأنه يأتي بتقنية HUAWEI SuperCharge بقدرة 22.5 واط التي يمكنها شحن الهاتف من 0 إلى 47٪ في 30 دقيقة. يحتوي الهاتف أيضًا على مساعد ذكي لسعة البطارية. من خلال خوارزمية الكشف المدمجة، يمكن للهاتف اكتشاف سعة البطارية بذكاء وتحديد حالة البطارية وإرسال تذكيرات سعة البطارية للمستخدمين. في ما يتعلق بسلامة البطارية والشحن، هناك 20 طبقة من حماية الشحن وحماية الشحن السريع وحماية منفذ USB من السخونة الزائدة.

أداء بطارية قوي

يعمل هاتف HUAWEI nova Y61 ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعم 9.5 ساعة من اللعب و25 ساعة من المكالمات الهاتفية و13.5 ساعة من تصفح الويب و13.3 ساعة من بث الفيديو. هذه أخبار جيدة لأولئك الذين يحتاجون إلى هاتف يمنحهم تجربة مستخدم سلسة للعديد من احتياجات نمط الحياة والعمل والترفيه. بالإضافة إلى ذلك، لا يحتاج المستخدمون إلى الخوف من الملل أثناء التنقل لمسافات طويلة بعد العمل، حتى لو لم يكن الهاتف مشحونًا بالكامل. يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالألعاب والأفلام أثناء التنقل وترك طاقة البطارية تجعل رحلتهم إلى المنزل مريحة.

شاشة بدقة وضوح عالية (HD+) بحجم 6.52 بوصة

يأتي هاتف HUAWEI nova Y61 بشاشة مقاس 6.52 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل مع تقنية HD+ (دقة عالية الوضوح) مدمجة. علاوة على تجربة المشاهدة عالية الدقة، يمكن للمستخدمين أيضًا تجربة شاشة الهاتف بميزات جديدة تمامًا مثل ميزة 8X Ultra High Resolution وميزة التحكم باللمس وميزة التحكم الذكي في التعتيم.

حياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي

يدعم هاتف HUAWEI nova Y61 ميزات الجهاز الفائق - Super Device، والتي تتيح للمستخدمين الاتصال السلس بضغطة زر واحدة فقط، وهو متوافق مع منتجات أخرى مثل تلفاز HUAWEI Vision، وسماعات الأذن HUAWEI FreeBuds 3/4 / 5i. يمكن للمستخدمين أيضًا تنشيط الوضع البسيط للحصول على خطوط أكبر وأيقونات أكبر ومستوى صوت أعلى - ثلاث ميزات تتيح إمكانية وصول أكبر. ستساعد هذه الميزة المستخدمين الأكبر سنًا الذين يحاولون مواكبة التكنولوجيا الحديثة ويريدون تجربة مستخدم مُبسطة وسهلة الاستخدام. يمكن أن يساعد التبديل على أدوات الخدمة أيضًا المستهلكين على إعداد العديد من الأدوات والصفحات المختلفة وفقًا لأنماط الحياة والاحتياجات المختلفة، مما يجعل تجربة الهاتف الذكي مخصصة للاستخدام الأسهل.

الخُلاصة

يجلب هاتف HUAWEI nova Y61 ميزات للهواتف من الفئة الابتدائية التي كانت حصرية للهواتف الرائدة، وهو بالطبع أمر رائع. يأتي الهاتف بتصميم متميز، وكاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، وشحن سريع، وبطارية كبيرة، وشاشة رائعة بسعر مغرٍ. يحصل المستخدمون أيضًا على مجموعة من الميزات الذكية، بفضل خصائص Seamless AI Life – حياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي.

متجر تطبيقات AppGallery

يتوفر متجر تطبيقات AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على هاتف HUAWEI nova Y61، حيث يتمكن المستخدمون من التنقل بسهولة والاستكشاف والعثور على وتحميل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.

السعر والتوفر في السعودية

يتوفر هاتف HUAWEI nova Y61 باللون Midnight Black، Sapphire Blue، و Mint Green في المملكة العربية السعودية بسعر 579 ريالا سعوديا من منصات هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين.

وسوف يكون هناك عرض خاص خلال الفترة الواقعة بين 16 و30 نوفمبر يتيح للمشتري الحصول على هدايا تتمثل بسماعة هواوي AM115 وبطاقة VIP تتضمن اشتراكاً مجانياً في تلفزيون STC لمدة ثلاثة أشهر، وكوبون Chicpoint بقيمة تصل حتى 150 ريالا، وضمان لمدة سنتين وثلاثة أشهر في دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، وضمان برمجي مجاني.