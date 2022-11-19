دون أن يدري أحد، يحتفل العالم اليوم (السبت) 19 نوفمبر باليوم العالمي للرجل. ويعدّ هذا اليوم فرصة للنظر إلى إسهامات الرجال تجاه أسرهم، وإظهار الدعم لهم وتشجيعهم على التعبير عن مشاعرهم؛ لمساندتهم في مواجهة تحديات الحياة.

وأوضح مجلس شؤون الأسرة أن عدد الرجال السعوديين بلغ 11 مليون رجل، ونسبة العاملين منهم في سوق العمل 65.5%، كما أن نسبة تطوع الرجل السعودي بلغت 22.6%.

وأشار إلى أن دور الرجل في الأسرة يشمل الإنفاق وتغطيات المستلزمات، والرعاية والحماية، والتربية وتعزيز القيم، والقدوة الحسنة للأبناء، والموازنة والعدل بين الأبناء، والدعم العاطفي واتخاذ القرارات.

كما بين أن للرجل أدوارا في المجتمع تتمثل في العمل على تحقيق الذات والأهداف، والمساهمة في نمو القوة الاقتصادية للوطن، وبناء الخطط واتخاذ القرار في مجالات عمله.

يذكر أنه بدأت الدعوات للاحتفال بيوم الرجل منذ الستينات ولكن تم الاحتفال به لأول مرة في عام 1999، حيث دشن الاحتفال الدكتور جيروم تيلوكسينج أستاذ التاريخ بجامعة جزر الهند الغربية احتفالاً بالذكرى السنوية لميلاد والده وشجع الجميع على استخدام هذا اليوم لطرح القضايا التي تهم الرجال.