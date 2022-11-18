تفحم 21 فلسطينيا على الأقل قضوا في حريق شب مساء الخميس في منزل في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة.

وقال مدير مستشفى «الأندونيسي» في جباليا صلاح أبو ليلى «وصلت إلى مستشفى الأندونيسي 21 جثة متفحمة على الأقل نتيجة حريق في بناية لعائلة أبو ريا في جباليا».

وقال مسؤول في جهاز الدفاع المدني في غزة وصل إلى مكان الحريق للصحافيين «انتشلنا جثثا كثيرة ونقلنا مصابين إلى مستشفى الأندونيسي» موضحا أن الدفاع المدني «بذل جهودا جبارة لإخماد الحريق لكن إمكاناتنا متواضعة جدا».

وأكدت المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم أن طواقم الدفاع المدني «انتهت من إخماد الحريق الذي اندلع في بناية بمخيم جباليا»، مبينا أن التحقيقات الأولية تشير إلى «وجود مادة البنزين مخزنة داخل المنزل مما أدى لاندلاع الحريق بشكل هائل ووقوع عدد من حالات الوفاة».