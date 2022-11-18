أوردت مجلة «المرأة» النسماوية أن معطف «ترينش كوت» قطعة لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية في الموضة العصرية، لسماته العملية ومظهره الأنيق، وأوضحت بحسب «24AE» أنه يمتاز بطابع عسكري، تتمثل أبرز ملامحه في صفي الأزرار وحزام الوسط والجيوب الجانبية الكبيرة والياقة العالية وشرائط الكتف، كما أنه يكتسي في الغالب باللون البيج أو الزيتي، والأسود والأزرق الداكن.ويمتاز بتنوع إمكانات تنسيقه، حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل بتنسيق المعطف البيج مع بذلة أنيقة بأحد الألوان الرملية أو الكريمي أو البني.