أجاب الدكتور كرايج إن ساوشوك الحاصل على الدكتوراه في الطب النفسي وفقاً لمايوكلينك، عن هذا التساؤل بقوله هناك العديد من الإستراتيجيات التي قد تقلل من القلق من الامتحانات وترفع من مستوى الأداء في يوم الامتحان، فالشعور بقليل من العصبية قبل الامتحانات هو شعور طبيعي وقد يساعد في زيادة حدة العقل وتركيز الانتباه. لكن إذا ما سيطر عليك شعور القلق من الامتحانات، فقد تتداخل مشاعر القلق والشك في الذات مع أدائك في الإجابة على الامتحانات وتجعلك تعيساً. قد يؤثر القلق من الامتحانات على أي طالب، سواء كنت طالباً في المرحلة الابتدائية أو الثانوية أو طالباً في الجامعة أو موظفاً يجب عليه خوض اختبار للتقدم في عمله أو الحصول على شهادة.وقدم مجموعة من الإستراتيجيات في هذا الشأن، تساعد على تقليل القلق من الامتحانات:¶ ذاكر بشكل منظمسوف تشعر بمزيد من الاسترخاء إذا درست بشكل منهجي ومارست المادة التي ستُختبر فيها بشكل منظم، وبطريقة محددة.¶ ادرس مبكراً وفي أماكن مماثلةمن الأفضل بكثير أن تدرس قليلاً على مر الوقت بدلاً من تكديس كل ما تدرسه في وقت واحد، يساعدك قضاء وقت الدراسة في نفس الأماكن التي تمتحن بها أو قريبة منها.¶ ضع روتيناً ثابتاً قبل الامتحاناتاتبع الخطوات ذاتها في كل مرة تستعد فيها للامتحانات. سوف يعمل ذلك على تخفيف مستوى الضغط النفسي لديك ويساعد على ضمان استعدادك بشكل جيد.¶ تحدث إلى مدرسكتأكد من فهم ما ينطوي عليه كل امتحان ومعرفة كيفية الاستعداد له. بالإضافة إلى ذلك، دع مدرسك يعرف أنك تشعر بالقلق عند خوض الامتحانات.¶ تعلم أساليب الاسترخاءلمساعدتك على الحفاظ على الهدوء والثقة قم بأداء أساليب الاسترخاء، مثل التنفس العميق أو إرخاء عضلاتك بالتدريج وتخيل نتائج إيجابية.¶ تناول الطعام والشرابيحتاج الدماغ إلى الغذاء لأداء وظيفته. تناول طعاماً مناسباً يوم الامتحان وتناول قدراً كبيراً من المياه. تجنب المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية.¶ مارس بعض التمارين الرياضيةالتمارين الهوائية بانتظام وممارسة الرياضة عموماً في يوم الامتحان قد تخفف التوتر.¶ احصل على قسط وافر من النوميتعلق النوم بشكل مباشر بالأداء الأكاديمي، يحتاج الأشخاص في مرحلة ما قبل المراهقة والمراهقون خصوصاً إلى الحصول على قدر منتظم وثابت من النوم.