قالت خبيرة التغذية الألمانية كريستينا غيفيرت إن شعور الحامل بالغثيان في الصباح يرجع في الغالب إلى انخفاض مستوى السكر في الدم.وأوضحت أنه يمكن مواجهته بتناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، مشيرة إلى أنه يتلاشى بعد ربع ساعة تقريباً من تناول هذا الطعام.وحذرت غيفيرت من الأطعمة الغنية بالسكر، التي ترفع مستوى السكر بالدم سريعاً قبل انخفاضه بشدة، في حين أن مواجهة غثيان الحمل تتطلب ثبات مستوى السكر في الدم.البقسماطالموزالشاي المحلى قليلاًالتفاحالماء