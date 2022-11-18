نجح فريق من أطباء جراحة المسالك البولية بمستشفيات جامعة المنوفية في مصر، من استخراج فوطة جراحية عمرها 7 سنوات موجودة في بطن مريض أثناء جراحة سابقة.

وكان المريض البالغ من العمر 60 عاماً قد حضر إلى مستشفيات جامعة المنوفية، يعاني من ارتفاع متكرر في درجه الحرارة، وعدم القدرة على تناول الطعام، وبعمل الفحوصات اللازمة تبين وجود جسم غريب بحجم 15 سم × 15 سم، في المنطقة التي تم استئصال الكلى اليمنى منها منذ 7 سنوات.

وعلى الفور حدد فريق من قسم جراحة المسالك البولية، تحت إشراف رئيس القسم الدكتور سلطان محمد سلطان، موعدا لإجراء جراحة عاجلة لاستخراج الجسم الغريب، وتبين أنها فوطة جراحية مهملة من العملية السابقة.