كشفت دراسة أجريت في جامعة نوتنغهام، أن فوائد الثوم متجذرة في مركبات الكبريت التي يمتصها النبات من التربة، والتي تتحلل إلى نحو 50 مركباً مختلفاً يحتوي على الكبريت أثناء تناول الطعام وهضمه، وتصبح نشطة بيولوجياً داخل خلايانا. وقالت: يبدو أن هذه المركبات تعزز إنتاج الجسم لجزيئات الإشارات الغازية، وهي مفتاح الاتصال الخلوي. ترتبط المستويات المنخفضة من هذه الجزيئات بحالات خطيرة بما في ذلك أمراض القلب وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.يضبط ضغط الدممضاد للفايروساتيوسع الأوعية الدمويةمطهر للمعدةيقلل أعراض البرد والإنفلونزا