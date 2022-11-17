كشف الفنان المصري أحمد سلامة، تفاصيل إصابته بورم خطير في وجهه، مشيراً إلى أنه كاد يصل إلى المخ.وكان أحمد سلامة قد أثار الريبة حول حالته الصحية بعد نشره لصورة عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» يظهر خلالها متورم الوجه، وعلق عليها: «قدر الله وما شاء فعل»، ولم يكشف أي تفاصيل حول مرضه.وقال بحسب «إرم نيوز»: الورم بدأ على شكل خراج، لكن البكتيريا المكونة له كانت شرسة، وانتشرت سريعاً في المنطقة المصابة، حتى وصلت إلى العين وأغلقتها تماماً، موضحاً أن الطبيب أخبره أن الحالة تستدعي تدخلاً جراحياً عاجلاً، وقال «لأنني جبان رفضت، إلا أن الطبيب أخبرني أنني لو لم أخضع للجراحة سأدخل غداً إلى العناية المركزة، وسيقرأ أقربائي لي القرآن -في إشارة إلى أنني سأموت- وقال هذه البكتيريا المسببة للخراج لم أر مثلها في حياتي سوى مرتين، وهي شرسة وسريعة الانتشار، وخرجت من منطقة العين التي تبدأ منها خلايا المخ، ولو ذهبت إلى منزلك لن تعود مرة أخرى».