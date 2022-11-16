كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن رسالة إلكترونية أن المالك الجديد لـ«تويتر»، الملياردير إيلون ماسك وجه لموظفيه إنذاراً طالب فيه بالعمل «بشكل مكثف» أو الاستقالة.

وقال ماسك «الإنتاجية الاستثنائية فقط هي مقياس النجاح».

وفي نهاية أكتوبر الماضي، أنهى رجل الأعمال إيلون ماسك عملية الاستحواذ على «تويتر» بقيمة 44 مليار دولار. ووعد بتحرير السياسة التحريرية للشبكة الاجتماعية، التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب الرقابة الصارمة، وإنشاء مجلس إشراف على المحتوى، ولحين انطلاق عمل المجلس، تعهد بعدم اتخاذ قرارات جذرية بشأن السياسة التحريرية وعدم البت في مسألة استعادة الحسابات المحظورة.