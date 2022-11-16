شبه الجزيرة الكورية من أجمل بلدان شرق آسيا لما تتمتع به من جمال الطبيعة الخلابة وتنوع التضاريس إلى جانب موقع جغرافي فريد بين بحر اليابان من الشرق والبحر الأصفر من الغرب وبحر الصين جنوباً. وتمتاز شبه الجزيرة الكورية بمناخ أوروبي في الشمال وشبه استوائي في الجنوب. وتاريخ كوريا معروف منذ القدم إذ توالت على حكمها العديد من الأسر إلى أن اشتق اسمها من مملكة كوريو التي حكمتها إبان العصور الوسطى وكان التجار العرب في تلك الحقبة يترددون عليها مطلقين عليها اسم كوريا ومن ذلك الحين اشتهرت بهذا الاسم.

إلى جانب ذلك الجمال الطبيعي تزدهر جمهورية كوريا الجنوبية بقوتها الاقتصادية والصناعية والتجارية وتشتهر صناعاتها من الأجهزة الدقيقة والإلكترونيات إلى المعدات الثقيلة ذات الجودة العالية. وهي من البلدان المتقدمة ذات المستوى المعيشي العالي فهي رابع أكبر اقتصاد وقوة إقليمية في شرق آسيا.

شعب لطيف ومسالم ومثقف

كوريا الجنوبية دولة سياحية من الدرجة الأولى فهي دولة عصرية ذات بنية تحتية متطورة إضافة إلى كونها بلداً يتمتع بمناخ رائع صيفاً وشتاء وطبيعة جمالية ساحرة وشعب لطيف مسالم ومثقف يجيد التعامل مع السياح، إضافة إلى وجود العديد من الفنادق العالمية والمنتجعات السياحية والحدائق الطبيعية الخلابة والمناطق الترفيهية المتنوعة من الرياضة والألعاب المختلفة التي تستهوي وتتناسب مع أذواق الزوار الكبار والصغار في جميع مناطق البلاد فمن العاصمة الجميلة والعصرية سيؤول في الشمال إلى المناطق السياحية الساحرة في جنوب البلاد تحيط بها جزر ذات طابع فريد على طول سواحلها كالعقد الذي يزين عنق فتاة جميلة.

ومن أجمل الجزر جزيرتا بانول وباكجي الفريدتين من نوعهما والمعروفتين بالجزيرتين البنفسجيتين ويربط بينهما جسر «تشيونسا» الشهير، وهما جزيرتان صغيرتان على الساحل الجنوبي الغربي لكوريا الجنوبية واكتسبتا ذلك الاسم من أزهار الجرس، أو«كامبانولا»، التي تنمو في المنطقة وتفترش الأرض على مد البصر، وتبنى ساكنوهما هذا اللون الأرجواني الأخاذ وصبغوا به منازلهم وجسورهم وطرقاتهم حتى أن العديد منهم يعشق ارتداء ملابس من اللون نفسه في تناغم رائع مع الطبيعة البنفسجية. أما بالنسبة لأولئك الذين يحبون التواصل مع الطبيعة، فيمكنهم التنزه على مناطقهما الجبلية حيث يمكن الحصول على أفضل المناظر الطبيعية وهي تجربة لا يمكن نسيانها. ويستغرق الوصول إلى الجزيرتين من سيؤول نحو ست ساعات بالحافلة أو السيارة.

معالم لا تخطئها العين

من أشهر معالم السياحة في العاصمة سيؤول عالم لوت Lotte World الذي يُعد من أشهر وأكبر وأجمل مدن الملاهي الترفيهية في العالم وأحد أبرز الأماكن السياحية في كوريا الجنوبية ويتكون من مدينة ملاهٍ مفتوحة تُدعى ماجيك آيلاند أو الجزيرة الساحرة، ومدينة ملاهٍ مُغلقة تُدعى أدفنتشر أو المغامرة، كما يضم عالم لوت جزيرة اصطناعية مُحاطة ببحيرة، وتضم متحفا شعبيا، وأماكن للألعاب الرياضية ومسارح لعرض الأفلام وغيرها الكثير.

أما قصر جيونج بوك فواحد من أقدم القصور وأهم معالم السياحة في العاصمة الكورية، وكان قصراً ملكياً رئيسياً ومقراً للحكم في كوريا خلال العصور الماضية.

منتزه سيؤول الكبير أحد أهم المنتزهات وأكبرها في العالم Seoul Grand Park وينقسم إلى عدة أجزاء كل جزء بها مستقل إلا أنها جميعاً داخل المنتزه، ويضم المُنتزه حديقة حيوانات للكبار وحديقة حيوانات للصغار، وحديقة خاصة للورود، ومسارات للمشي، إضافة إلى حديقة الألعاب الترفيهية (سيؤول لاند)، ومتحف سيؤول للفن الحديث.

مطاعم وتسوق على حد البصر

متعة التسوق في كوريا لا تضاهيها أي متعة ففيها تنتشر مراكز التسوق في جميع المدن الكبرى وخاصة العاصمة سيؤول إذ تشتهر المراكز بالعديد من المتاجر ذات الطابع الحديث وتعرض المنتجات ذات العلامات التجارية المحلية ذات الجودة العالية إضافة إلى الماركات العالمية ويعتبر التسوق نقطة جذب للسياح إذ إن الأسعار مناسبة إضافة إلى وجود عدد كبير من الأسواق المحلية الشعبية التي تعرض مختلف المنتجات المحلية الخاصة الكورية العريقة.

إذا أصابك الجوع وأنت تتجول في شوارع العاصمة سيؤول فأنت من المحظوظين، فهناك العديد من المطاعم التي تقدم أشهى الوجبات بدءاً من المطبخ الكوري العريق المتميز بأطباقه الشهيرة إلى المطاعم العالمية الكلاسيكية الشهية التي تتناسب مع جميع الأذواق. كما أن السائح العربي لديه خيارات عديدة من عدة مطاعم عربية تقدم الأطباق المعروفة في الوطن العربي. كما تنتشر مطاعم الوجبات السريعة العالمية للبرغر والدجاج في أنحاء البلاد وأنصح السياح بزيارة قرية إكسيودونغ هانوك فيليج (Ikseondong Hanok Village) وسط العاصمة حيث تعج بالمطاعم المختلفة ومحلات الورود والمتاجر التي تبيع التحف والتذكارات.

كوريا.. معقل عيادات التجميل

تعد كوريا من البلدان ذات الخبرة والذائعة الصيت في المجال الطبي الحديث. فلديها المستشفيات والكوادر المتخصصة في معالجة مختلف أنواع الأمراض والعمليات البسيطة والمعقدة كما يوجد مرافق خاصة للاستشفاء والعلاج الطبيعي المتخصصة. ولأن الشعب الكوري جميل ويقدر الجمال تجد معظم الشباب والشابات الكوريات يتهافتون على إجراء عمليات التجميل للظهور بمنظر حسن. ولهذا تشتهر كوريا بالذات بأنها معقل لعيادات التجميل التي تنتشر في كل شارع من شوارع العاصمة الكورية سيؤول. ولشدة المنافسة بين العيادات تجد أن عمليات التجميل أصبحت غير مكلفة وهي الأرخص على الإطلاق من معظم العيادات في العالم كما تمتاز بالجراحين المهرة لمختلف أنواع عمليات التجميل بدءاً من الوجه إلى سائر أنحاء الجسم بتكلفة أقل بكثير من مثيلاتها في عيادات التجميل حول العالم.