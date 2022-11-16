في ضربة أمنية حاسمة، نجحت أجهزة الأمن المصرية في ضبط تشكيل عصابي، كان ينوي إغراق البلاد بكميات ضخمة من المخدرات، حيث عثر بحوزتهم على 255 كيلوغراما من مخدر الآيس «الشبو» وكمية كبيرة من المواد والأقراص المخدرة.



وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 257 مليون جنيه، وذلك بالتنسيق بين الإدارة العام للمخدرات، وقطاعي الأمن «الوطني - العام» بمديرية أمن الجيزة، من خلال عمليات التتبع وإجراء التحريات الدقيقة.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف عناصر البؤرة الإجرامية المسؤولة عن عمليات الجلب، وأمكن ضبطهم وتبين أنهم «3 عناصر إجرامية يحملون جنسية إحدى الدول» حال وجودهم بمحل إقامتهم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الآيس الخام «الشبو» وزنة حوالى 200 كيلوغرام، ومبالغ مالية عبارة عن «عملات محلية وأجنبية» و5 هواتف محمولة وميزان حساس كمية من المشغولات الذهبية، وأقراص مخدرة، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كما تم ضبط عناصر الشبكة المسؤولة عن عمليات التوزيع داخل البلاد، وتبين أنهم 4 أشخاص، ثلاثة منهم يحملون جنسية ذات الدولة، والرابع مصري له معلومات جنائية، حال وجودهم بمحال إقاماتهم بدوائر أقسام شرطة 6 أكتوبر أول وثاني وبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

واتخذت الأجهزة الأمنية المصرية الإجراءات القانونية ضد الجناة، إدراكاً منها بأهمية مواصلة المواجهة الفعالة لمشكلة المخدرات على كافة محاورها، لما لها من خطورة بالغة تلقي بظلالها الوخيمة على كافة فئات المجتمع، وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية المعاصرة في التصدي الحاسم، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لتجار المواد المخدرة، والعمل على تجفيف منابع ذلك النشاط الإجرامي، من خلال ضبط التشكيلات العصابية المتخصصة في جلب وترويج تلك المواد المخدرة.