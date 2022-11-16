أقدم زوجان في محافظة المنوفية شمال مصر على الانتحار، بتناول «حبة حفظ الغلال» السامة، بسبب تراكم الديون عليهما وتعثرهما في السداد.وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن المنوفية إخطاراً من مركز شرطة «شبين الكوم» يفيد باستقبال مستشفى «شبين الكوم التعليمي» جثماني زوجين، تناولا قرصين لحفظ الغلال السام، وذلك بسبب تراكم ديونهما وسحب قروض من البنوك.وأفادت التحريات بأن الزوجين تجاوز عمرهما 50 عاماً، ويقيمان في قرية «دكما» التابعة لمركز «شبين الكوم» بالمحافظة المصرية، ولديهما 6 من الأبناء في مراحل العمر المختلفة. وبحسب التحريات الأولية، استغل الزوجان تواجدهما بمفردهما في حجرتهما داخل المنزل، ونتيجة تعثرهما في سداد ديونهما، إضافة إلى أقساط القروض، أقدم الزوج على تناول الحبة القاتلة، لتلحق به زوجته في الحال بتناول واحدة هي الأخرى.وعقب تناول الزوجين الحبة القاتلة خرجا سوياً إلى الشارع، وتم نقلهما بواسطة الأهالي إلى المستشفى، إلا أن محاولات إنقاذهما فشلت وفارقا الحياة داخل المستشفى، بحسب «ارم نيوز».