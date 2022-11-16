يميل الكثيرون إلى الاحتفاظ بالإلكترونيات القديمة المهترئة في منازلهم بسبب الارتباط العاطفي بها، دون أن يدركوا بأنها تشكل تهديداً على حياتهم ويجب التخلص منها.فيما يلي قائمة بالعناصر الإلكترونية التي يجب عليك التخلي منها وإزالتها من المنزل، وفق موقع «غادجيتس ناو» الإلكتروني:الهواتف القديمة«الإيرل»الأفياش المهترئةمحركات الأقراصمكبرات الصوت القديمة