فازت مغنية البوب الأمريكية تايلور سويفت بأربع جوائز في حفل توزيع جوائز إم.تي.في للموسيقى الأوروبية، بما في ذلك أفضل فيديو لمدة عشر دقائق عن أغنتيها المصورة (أول تو ويل).وقد فازت سويفت بجائزة أفضل فنان وأفضل موسيقى بوب وأفضل فيديو وأفضل فيديو طويل. وفازت أيضاً نيكي ميناج بجائزتين لأفضل أغنية وأفضل موسيقى هيب هوب.وشاركت في الحفل فرقة كالوش الأوكرانية، الفائزة في مسابقة الأغنية الأوروبية لهذا العام، والتي قدمت أغنية «ستيفانيا».وفاز نجم البوب البريطاني هاري ستايلز في فئة «أفضل بث مباشر»، وفازت لاليزا مانوبان المولودة في تايلند بجائزة أفضل موسيقى كورية شعبية. وفازت فرقة بي.تي.إس الكورية الجنوبية في فئة أكبر معجبين.