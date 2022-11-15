من المقرر أن تبدأ النجمة أديل، البالغة من العمر 34 عاماً، يوم الجمعة، 18 نوفمبر إقامتها في فندق كولوسيوم سيزر بالاس، حيث ستقيم حفلاً موسيقياً كبيراً، ومن المزمع أن تستخدم المغنية البريطانية الشهيرة تقنية بقيمة 473 ألف دولار لحماية صوتها خلال فترة إقامتها في لاس فيغاس.وقال مصدر لصحيفة ميرور البريطانية، إن مقر إقامة أديل يحتوي الآن على نظام تقني معقد يعمل من خلال الجمع بين مزيلات الرطوبة ووحدات التنقية وتشتيت جزيئات الماء ومراوح التبريد لحماية صوتها أثناء إقامتها.وكانت أديل قد اضطرت لتأجيل حفلها قبل يوم من ليلة الافتتاح، حيث زعمت أن كوفيد كان أحد العوامل التي ساهمت في تأجيل الحفل، في حين زعمت المصادر أن النجمة البريطانية ألغت الفعالية بعد خلاف حول تصميم المسرح الذي ستقيم الحفل فيه.وفي الشهر الماضي، كشفت أديل أنها ستأخذ استراحة من الموسيقى بعد إقامتها في لاس فيغاس لمدة 3 أشهر، حيث تخطط للحصول على شهادة في الأدب الإنجليزي عبر الإنترنت، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.