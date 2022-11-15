يقتحم الفنان المصري هاني شاكر الدراما التلفزيونية مجدداً خلال الفترة المقبلة، عبر مشاركته في مسلسل من تأليف السيناريست الشهير أيمن سلامة. وكشف شاكر، في تصريحات تلفزيونية على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عودته قائلاً: «السيناريست أيمن سلامة يحضر لي موضوعاً جميلاً، إن شاء الله يخرج للنور قريباً، وينال إعجاب الجمهور، تمنيت العودة للتمثيل، ولكن ليس من خلال السينما، لأن السينما ابتعدت عن الأفلام الغنائية الرومانسية التي كانت موجودة في بداية مشوارنا».وللفنان هاني شاكر تجارب سابقة في التمثيل، منها 4 أفلام سينمائية هي «هذا أحبه وهذا أريده» العام 1975، و«عايشين للحب» العام 1974، و«عندما يغني الحب» العام 1973، كما شارك في فيلم «سيد درويش» حينما كان طفلاً العام 1966.