تخرجت إيزابيل جيويل (18 عاماً) وشقيقتها الكبرى صوفيا هذا الأسبوع بدرجة الماجستير في اللغات السلافية وآدابها من جامعة تورنتو في كندا. وكان هذا التخرج تتويجاً لرحلة بدأت بالحصول على البكالوريوس من جامعة ألبرتا عندما كانتا تبلغان من العمر 12 و14 عاماً فقط، بحسب موقع «24» الإلكتروني.وأخفت الشقيقتان عمريهما عن زملاء الدراسة والمدرسين، لكنهما تحدثتا إلى «سي. بي. سي تورنتو» هذا الأسبوع، وقالت إيزابيل جيويل التي بلغت 18 عاماً لتوها: بطريقة ما، لم يحدث هذا فرقاً بالنسبة لي.ولكن عندما أخبرنا زملاء الدراسة، صدموا. لذلك توقفنا عن إخبار الناس. وكانت صوفيا المبادرة إلى المغامرة، وقالت: «كان ذلك بسبب اللغات فقط. أردت حقاً تعلم اللغات». وتمكنت صوفيا، التي كانت قد درست بالمنزل، من التسجيل في دورة لغة بجامعة ألبرتا في إدمونتون، حيث تعيش الأسرة. وبمجرد أن بدأت، أحبت ذلك، ونقلت حماسها إلى عائلتها، وخاصة إيزابيل.وبعد فترة، كانت الفتاتان تسعيان للحصول على درجة جامعية في اللغات الحديثة والدراسات الثقافية. وأوضح الأستاذ الذي درسهما، ألان سميث، أنه اعتقد أنهما ربما كانتا أصغر قليلاً من غالبية طلابه. لكنه صدم عندما أخبرته قناة «سي. بي. سي تورنتو» بعمريهما.