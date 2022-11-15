يعد ظهور البقع الحمراء في الجسم حالة شائعة، وهناك عدة أسباب لظهور هذه البقع منها ما يزول تلقائياً ومنها ما يتكرر ظهوره في أوقات مختلفة ليتطلب الحصول على استشارة طبية من اختصاصيي الجلدية. وكشفت الدكتورة أولغا أندريانوفا، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، أن ظهور البقع الحمراء على الجسم قد يشير إلى الحساسية أو إلى الإجهاد. وأوضحت، في مقابلة مع صحيفة «إزفيستيا»: «يمكن أن تظهر البقع الحمراء كرد فعل تحسسي على أنواع مختلفة من المواد المسببة للحساسية، من بينها الحساسية تجاه الطعام، أو الحساسية من لدغات الحشرات، أو من الحيوانات الأليفة، أو من الغبار، أو من الأزهار، أو من مسحوق الغسيل، أو نتيجة مرض معدٍ». وأضافت أنه يمكن لتحديد سبب ظهور البقع الحمراء إجراء تحاليل مخبرية، ومن ثم وصف العلاج اعتماداً على نتائجها.الحساسية بأنواعهاالإجهاد والتعبالأمراض الجلديةلدغات الحشراتالإجراءات التجميلية