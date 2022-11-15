احتفل طفل بريطاني ببلوغه سن 11 عاماً، وهو الأقرب أن يُطلق عليه مجازاً لقب «الأحدعشري» الشهير في مسلسل باب الحارة، وذلك لأنه ولد في مصادفة عجيبة عند الساعة 11:11 من يوم 11/‏11 عام 2011.وبعد 11 عاماً من الانتظار، احتفل دانيال أخيراً بعيد ميلاده الخاص، حيث تلقى 11 هدية من والدته شارلوت ووالده جايسون تماشياً مع الرقم 11، الذي لازمه منذ ولادته. وقال دانيال «كنت أتطلع إلى عيد الميلاد هذا كثيراً. إنه أكثر إثارة من أي عيد ميلاد آخر على الإطلاق. أحد عشر هو رقم رئيسي في علم الأعداد، وهذا يعني أن لدي إمكانات جيدة في المستقبل. إنه رقم حظي ومن السهل تذكره. لا أحد ينسى عيد ميلادي».